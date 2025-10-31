Видео
31 октября, 15:00

Фетисов назвал предательством показ Олимпиады-2026 для россиян: «Для меня неприемлемо наблюдать за тем, откуда нас погнали метлой»

Фетисов назвал предательством показ Олимпиады-2026 для россиян
Александр Абустин
корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости трансляции Олимпийских игр в Милане на российском ТВ.

«Я не смотрел игры в Париже. Олимпиаду в Милане тоже смотреть не буду. Чемпионаты мира по хоккею не смотрю. Не знаю, зачем у нас их показывают. Считаю, что это предательство. Это моя позиция. Для меня неприемлемо наблюдать за тем, откуда нас погнали метлой. Почему одиночники едут, а пары нет? Объясните мне. Зачем тогда я должен это смотреть?» — сказал Фетисов «СЭ».

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.

В&nbsp;России идут споры о&nbsp;трансляции Олимпиады-2026.Показывать или нет? Набирают обороты споры о трансляции в России Олимпиады-2026

Вячеслав Фетисов
