Журова не сможет посетить Олимпийские игры в Милане из-за санкций

Депутат Государственной думы Светлана Журова объяснила, почему не сможет поехать на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Я в любом случае не смогу поехать на Олимпиаду в Италию, я нахожусь по-прежнему под санкциями Евросоюза. Если бы сын (конькобежец Ярослав Черненко) отобрался на эти Игры, мне бы, конечно, хотелось поехать и живьем посмотреть на его выступление. Но с нынешними критериями отбора ISU он просто не попадет на Олимпиаду», — приводит слова Журовой издание «ВсеПроСпорт».

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) в феврале 2026 года.