Журова считает, что трансляции Олимпиады без россиян будут неинтересны

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что трансляции Олимпиады-2026 без россиян вряд ли будут интересны в стране.

«Большинство россиян смотрит Олимпиаду, когда на ней выступают наши спортсмены. Думаю, в других странах соревнования смотрят так же. Сейчас у нас прошли отбор два фигуриста и один ски-альпинист, на отборе еще выступят конькобежцы и шорт-трекисты, а также, возможно, теперь саночники. Трансляции стоят очень дорого, и транслировать виды, где нас не будет, мне кажется бессмысленно, потому что у нас в стране они будут мало кому интересны», — цитирует Журову ТАСС.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.