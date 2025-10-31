Журова считает, что трансляции Олимпиады без россиян будут неинтересны

31 октября, 19:11
Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что трансляции Олимпиады-2026 без россиян вряд ли будут интересны в стране.
«Большинство россиян смотрит Олимпиаду, когда на ней выступают наши спортсмены. Думаю, в других странах соревнования смотрят так же. Сейчас у нас прошли отбор два фигуриста и один ски-альпинист, на отборе еще выступят конькобежцы и шорт-трекисты, а также, возможно, теперь саночники. Трансляции стоят очень дорого, и транслировать виды, где нас не будет, мне кажется бессмысленно, потому что у нас в стране они будут мало кому интересны», — цитирует Журову ТАСС.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.
AlAr
Недалёкая!
05.11.2025
Nord fox
таки купите себе личную лицензию на трансляцию и смотрите
31.10.2025
andy1962
с чего Журова взяла, что без россиян будут не интересны? Да, будут не столь интересны, но все же интересны. Я бы с удовольствием посмотрел биатлон, но без Губы, хоккей - решающие матчи, эстафету лыжи - мужчины, возможно, коньки 500 метров.
31.10.2025