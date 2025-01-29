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Многократный чемпион мира по лыжному двоеборью Рибер завершил карьеру из-за болезни

Сергей Ярошенко
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Восьмикратный чемпион мира по лыжному двоеборью норвежец Ярл Магнус Рибер объявил о завершении карьеры из-за хронического заболевания.

«Время пришло, это будет мой последний сезон. Я прояснил свои проблемы. Это заболевание называется болезнью Крона, и мне придется жить с ним всю оставшуюся жизнь. К счастью, лекарства помогают. Травмы и болезни были постоянным явлением на протяжении всей моей карьеры. Даже когда результаты были хорошими, я не мог испытывать прежней радости. Думаю, сейчас самое подходящее время уйти, пока я нахожусь на пике своей карьеры», — приводит слова спортсмена NRK.

27-летний Рибер также является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года и пятикратным обладателем Кубка мира. Рибер — рекордсмен по количеству побед на этапах Кубка мира — 71.

Источник: NRK
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