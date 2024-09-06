Дубровский: «Пропуск еще одного сезона очень осложнит завоевание лыжниками полной квоты Олимпиады»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский поделился мнением о пропуске международных турниров.

«Ближайший сезон крайне важен с точки зрения получения олимпийских лицензий по нашим видам спорта, — считает Дубровский. — Пропуск еще одного сезона очень сильно осложнит завоевание полной квоты участников Олимпиады. Но даже если нас допустят в начале сезона-2025/26, то лидерам сборной России будет по силам набрать требуемое количество квалификационных очков».

FIS отстранила россиян от участия в международных турнирах в марте 2022 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.