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Дубровский: «Предпосылки к участию россиян в Олимпиаде-2026 еще есть»

Алина Савинова
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Президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья (ФПЛД) Дмитрий Дубровский ответил на вопрос о контактах с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) по ситуации с отстранением россиян.

«Контакты носят исключительно частный характер. Обсуждается вопрос с проведением международных соревнований на территории нашей страны. Понятно, что по известным причинам участие в них принимают только белорусские и казахские спортсмены. Тем не менее, FIS в курсе проведения таких соревнований, они носят статус особо значимых на территории России и открытых для других стран. Я надеюсь, что в марте участие в стартах в Нижнем Тагиле примут не только белорусы и казахи, но и китайцы», — цитируют Дубровского «Известия».

По его словам, у российской стороны остаются контакты на международном уровне, но тенденции по отстранению россиян сохраняются.

«FIS продлила отстранение наших спортсменов на текущий сезон, но предпосылки к участию россиян в Олимпиаде-2026 еще есть. Хочется верить, что последняя положительная динамика с допуском россиян, которую мы видели на примере пловцов, в скором времени перенесется и на зимние виды, включая наш», — добавил Дубровский.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года.

Источник: Известия
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