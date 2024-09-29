Россиянам снова усложнили путь на Олимпиаду-2026. Ожидания скорого допуска пока не оправдываются

Лыжные и конькобежные виды спорта, а также биатлон почти синхронно отказались возвращать наших спортсменов на международную арену.

То, что наши спортсмены останутся без международных стартов еще минимум один зимний сезон, стало понятно еще в начале лета. Все снежные и ледовые федерации в нарушение рекомендаций МОК продлили давно санкции против России. И все же мы до последнего надеялись, рассчитывая, что руководящие органы лыжного, биатлонного и конькобежного союзов в последний момент передумают — на заседаниях перед самым стартом сезона. Увы, ожидания перед закрытыми дверьми оказались напрасны — никто приоткрыть занавес не попытался, даже для юниоров, паралимпийцев и ветеранов. Особенно обидно за российских фигуристов, которые искренне верят, что их вид спорта без представителей нашей страны загибается, а чемпионы последних лет из-за отсутствия главных конкурентов на старте страдают комплексом неполноценности.

На фоне пофигизма МОК

В пятницу и субботу стало известно, что отстранения российских спортсменов продлены в лыжных видах спорта (FIS), биатлоне (IBU) и конькобежных дисциплинах (ISU). В сумме это 10 зимних олимпийских видов из 16. В некоторых федерациях отказались возвращать наших спортсменов, в других заявили, что не готовы рассматривать этот вопрос в текущих геополитических реалиях. Официально решение ISU пока не обнародовано, однако все инсайдеры в один голос уверяют: никакого прорыва не произошло. Еще минимум один год наши «зимники» будут вариться в собственном соку, что значительно затрудняет подготовку к Олимпиаде-2026. Если нас в итоге пустят в Милан, мы столкнемся как минимум с нехваткой соревновательной практики в системе Кубков мира и «Гран-при». А в некоторых случаях — получим проблемы с рейтингом, которые отразятся на распределении квот не в нашу пользу.

Таким образом складывается уникальная ситуация. В подавляющем большинстве летних видов спорта россияне допущены на мировую арену в нейтральном статусе. В некоторых случаях рекомендации МОК игнорировались «летниками» более года, но в конце концов с «особым мнением» остались только легкая атлетика и серфинг. При этом в зимних видах ни одна из восьми федераций (включая новообращенный ски-альпинизм) не согласилась ослабить санкции. Причины столь разного похода многократно разбирались и в основном базируются на сильной организационной и финансовой зависимости снежных и ледовых дисциплин от западных денег, экипировки и организационных ресурсов. И на фоне пофигизма МОК это заводит ситуацию в тупик.

Можно сколько угодно рассуждать о нечестном соперничестве (устранении под политической вывеской российских конкурентов), резком падении рейтингов в отсутствие наших звезд и о дискриминации по национальному признаку. Можно даже угрожать нашим обидчикам и жестко их хейтить, как это делает президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Но ситуацию подобный подход не поменяет. Возвращение наших спортсменов в зимние виды спорта возможно только при кардинальном изменении ситуации с СВО, либо при серьезном давлении на международные федерации со стороны МОК. Чего до выборов нового главы этой организации, намеченных на март 2025 года, точно не предвидится. Нынешний олимпийский босс Томас Бах давно находится на своей планете и удивляет рассуждениями о том, что «соревнования без флага укрепляют мир, а не разделяют».

Томас Бах. Фото Global Look Press

Политические конъюнктурщики

Опасения чиновников международных федераций понять легко. Ведь, помимо медийного давления западных СМИ, над ними в случае допуска россиян нависнут еще и визовые проблемы. До 80 процентов крупных соревнований в снежных и ледовых дисциплинах проводятся в странах западного лагеря. В летних видах спорта мы многократно наблюдали ситуацию, как страны-организаторы спокойно идут на нарушение своих обязательств и просто не допускают спортсменов из России на свою территорию. Подобное положение гарантирует федерациям головную боль и обвинения в нарушении принципов фейр-плей. Проще изначально наложить на российских спортсменов тотальный бан.

Тем не менее в нашей стране почему-то много людей, которые искренне уверены: в руководстве международных федераций искренне пекутся о развитии своих видов спорта, заинтересованы в финансовом процветании организаций и обеспокоены соблюдением прав всех атлетов, без учета их национальности. Жизнь многократно развенчивала этот наивный подход. На протяжении полутора десятилетий Россия была одним из главных спонсоров зимнего спорта, провела десятки крупных турниров, находилась в числе лидеров в спортивном плане. Но это не помешало спортивным политикам при первом же повороте политической конъюнктуры немедленно отказаться и от прежнего сотрудничества, и от попыток «навести мосты» в эпоху глобальных конфликтов.

Между тем, два с половиной года издевательств над нашим спортом (а если считать еще и антидопинговые разборки, то более восьми лет) — это серьезный срок для того, чтобы наконец снять розовые очки. Пора понять: просто так по старой памяти на мировую арену в зимних видах нас никто не вернет. Это будет долгий и мучительный процесс, во время которого нам максимально затруднят отбор на Олимпиаду-2026, основательно помотают нервы в разных комиссиях по допуску и еще попытаются стрясти за это деньги. Еще много раз у нас будет возникать желание всех послать и устроить свои соревнования с дружественными странами без западного геморроя. С другой стороны — все эти трудности можно оценивать не только как наказание, но и как испытание, преодолев которое мы как минимум станем сильнее.