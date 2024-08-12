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Зимняя Олимпиада

Милан-2026

Сегодня, 18:45

С Парижем попрощались. Зимние Игры в Милане станут не менее скандальными?

В Париже завершились Олимпийские игры
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Флаг МОК.
Фото Reuters
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Взгляд из Италии на Олимпиаду-2026.

До свидания, Париж. Здравствуйте, Милан и Кортина д'Ампеццо. Летняя Олимпиада во Франции только что ушла в историю. Зимние Игры на Апеннинах готовятся принять эстафету.

Как очевидец могу сказать, что север Италии к ним активно готовится. Ну с поправкой на традиционные местные реалии, разумеется: с олимпийскими объектами — проблемы, коррупция процветает, скандалы возникают регулярно. В стране до сих пор ходят легенды о том, сколько финансовых трюков проделали итальянские «умельцы» вокруг ЧМ-1990 и Олимпиады-2006 в Турине. Не сомневаюсь, что подобные истории появятся и после Игр-2026, но для начала их еще надо провести. Впрочем, Италии не привыкать разбираться с хаосом в самый последний момент, так что все в итоге наладится.

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Ну а летняя Олимпиада в Париже закончилась для страны в эйфории. Женская сборная по волейболу впервые в истории взяла золото. Легендарный аргентинский тренер Хулио Веласко вернул судьбе должок за 1996 год. Тогда его великая мужская сборная Италии уступила в финале олимпийского турнира и повергла в уныние все Апеннины, и вот теперь женская национальная команда восхитила соотечественников и подарила яркие эмоции. СМИ в восторге от победы своих девушек, а прожженный конъюнктурщик и карьерист Джованни Малаго радостно потирает руки: на следующей летней Олимпиаде его, скорее всего, уже не будет на посту президента НОК, а тут можно поставить себе в заслугу исторический успех.

Как и три года назад в Токио, Италия взяла в Париже 40 медалей. Золотых при этом оказалось даже больше: 12 против 10. Интриган с огромным опытом и политикан Малаго не упустил случая похвастаться этим в его любимых римских коридорах власти. Но я могу только удивляться, как Италия вообще входит в число европейских лидеров по медалям (4-е место на этих ОИ) на фоне постоянных подковерных игр в недрах НОК, проблем со спортивной инфраструктурой по всей стране, низким уровнем физкультурного воспитания детей и слабым финансированием. Такое впечатление, что итальянские атлеты берут медали не благодаря, а вопреки своему начальству. Впрочем, кого это волнует, если Малаго отлично умеет рассказывать сказки в СМИ?

Том Круз спускается с&nbsp;крыши &laquo;Стад де&nbsp;Франс&raquo; за&nbsp;олимпийским флагом.

Джованни умеет дружить с МОК и лично с Томасом Бахом, как об этом пишут некоторые смелые итальянские коллеги. И, например, поэтому громкую историю с боксершей Анджелой Карини, которая в знак протеста прекратила бой против скандальной представительницы Алжира, он предпочел быстро замять. Это ведь по мнению IBA Иман Халиф не должна была выступать на турнире, а МОК-то закрыл глаза на то, что она интерсекс. Многие в Италии публично встали на защиту спортсменки, но только не ловкий руководитель НОК.

Выборы нового президента МОК пройдут в 2025 году. Некоторые итальянские СМИ предполагают, что им может стать Себастьян Коу. Впрочем, кто бы ни возглавил эту организацию, Малаго в любом случае останется с ним в прямом контакте, будучи членом МОК до 2029 года.

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Мандат самого Малаго как босса НОК заканчивается в мае 2025-го. По действующему законодательству Джованни перед Олимпиадой-2026 должен покинуть свой пост: запрещено занимать должность четвертый срок подряд. Однако сам Малаго, чья биография не уступает похождениям Остапа Бендера, верит, что ради него регламент могут и поменять. Но даже если этого не произойдет, его самое активное участие в подготовке к Играм-2026 сомнению не подлежит.

Примет ли в них участие Россия, пока неизвестно. Но мы точно знаем, что один из главных организаторов этих Игр не может быть сегодня нашим союзником или даже просто нейтральным персонажем. Малаго всегда колеблется вместе с линией МОК, а этот орган явно против нас.

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