Украинский фигурист призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026. Тарасова поставила его на место

«А кто он такой?»

В конце 2024 года в мир российского фигурного катания пришла позитивная новость: ISU допустил наших спортсменов до квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. К большому сожалению, командных видов решение не касается, только индивидуальных.

Однако не всем фигуристам, выступающим на Западе, понравилось решение Международного союза конькобежцев. Например, представляющий США украинец Вадим Колесник остался жутко недоволен.

Что сказал Колесник

23-летний фигурист резко выступил против участия россиян в олимпийской квалификации.

«Хотел бы выразить обеспокоенность и выступить за исключение России из олимпийской квалификации. В основе этой просьбы — два важных вопроса: продолжающаяся СВО и постоянные допинговые скандалы с участием российских спортсменов.

Допуск России к участию в олимпийском квалификационном турнире посылает противоречивый сигнал и подрывает принципы мира и единства, которые олицетворяют Олимпийские игры», — написал он на своей странице в соцсетях.

Колесник посчитал, что российские спортсмены были слишком часто замешаны в допинг-скандалах, поэтому их допуск до квалификации на Олимпиаду создает несправедливые условия для спортсменов из других стран, которые соревнуются чисто и честно.

«Если этот пост ничего не изменит, просто хочу напомнить всем, что, согласно правилам, которые опубликовал ISU, всем этим спортсменам должно быть запрещено участвовать в Олимпийских играх 2026 года», — заключил Вадим.

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«Придурок, да и все»

Слова фигуриста тут же вызвали негативную реакцию в России. Одной из первых высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она считает, что своими выпадами Колесник хочет пропиариться.

«Кто такой Колесник? Откуда он что-то знает про Олимпийские игры? Придурок, да и все. Опасений из-за таких слов у меня нет. Этот человек только начал выступать, еще не участвовал в чемпионатах мира и позволяет себе такие комментарии. Он не имеет к этому никакого отношения. Это желание пропиариться, сделать так, чтобы его фамилию запомнили. Никакие судьи за это ему хорошие оценки не поставят, будут оценивать только катание. Нужно заниматься фигурным катанием.

Если ему неприятно кататься с русскими, которые все время выступают на чемпионатах Европы и мира и выигрывают, пусть не катается. От этого никто не пострадает», — цитирует Татьяну Анатольевну Sport24.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова согласилась с Тарасовой.

«Предполагаю, что Колесник настолько никому не известный фигурист, что он просто пиарится на наших спортсменах. Так и будет происходить — люди будут делать такие заявления только для того, чтобы о них говорили.

Причем дело не в политических мотивах, а именно в личных. Чтобы хоть кто-то о них вспомнил. Тем более сейчас как раз идет чемпионат США, завтра они катают ритмический танец. Вот Колесник и привлекает внимание, его можно понять», — приводит ее слова «ВсеПроСпорт».

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Кто такой Колесник

Вадим выступает в танцах на льду. Родился в Харькове, а в 2017 году переехал в США. Вместе с американкой Эйвонли Нгуен Колесник победил на чемпионате мира среди юниоров в 2020-м, а потом они перестали кататься вместе.

В декабре 2022-го в СМИ появилась информация, что украинец пробовал встать в пару к Аннабель Морозов. На тот момент девушка выступала за Россию и принимала участие в соревнованиях, проходивших на территории нашей страны. Ее крестными являются Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. С весны 2024-го Аннабель представляет США в паре с Джеффри Ченом.

Как бы то ни было, новой партнершей Вадима стала американка Эмилия Зингас, вместе с которой он выступает и сейчас. Они тренируются под руководством уроженца Москвы Игоря Шпильбанда.