Олимпиада

22 октября, 19:15

Гуляев: «Попросили польскую федерацию и ISU письма поддержки для въезда в Польшу»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал «СЭ» о том, как в организации готовятся к третьему этапу Мирового тура по шорт-треку, который пройдет в польском Гданьске. В июле 2023 года в Польшу не пустили российскую теннисистку Веру Звонареву, планировавшую выступить на турнире WTA 250 в Варшаве.

— Вы рассказывали, что шенгенской визы у спортсменов нет. Могут возникнуть проблемы с въездом на этап в Польшу? Ведь были случаи с нашими теннисистками, когда их разворачивали в аэропорту в этой стране.

— Знаете, все возможно. Для этих целей мы попросили письмо поддержки в польской федерации и Международном союзе конькобежцев. Такие письма у нас есть. Отношение к нам от международных коллег более чем лояльное. Поэтому надеюсь, что ничего экстраординарного не произойдет. Тем более мы будем въезжать в Польшу из страны Шенгенской зоны, — сказал Гуляев «СЭ».

Российские шорт-трекисты Владимир Балбеков (слева) и&nbsp;Даниил Николаев (третий слева).«Нет сомнений, что два спортсмена попали в требуемый результат». Наши шорт-трекисты будут на Олимпиаде
1

  • Серёга

    "попросили" какой то садомазохизм :man_facepalming:

    25.10.2025

    • Telegram Дзен Max
