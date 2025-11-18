Пять российских шорт-трекистов выступят на Мировом туре в Польше

Пять российских шорт-трекистов примут участие в этапе Мирового тура в Гданьске.

«На этапе Кубка мира в Гданьске выступят Алена Крылова, Елена Серегина, Анна Матвеева, Даниил Николаев и Иван Посашков», — сообщили ТАСС в Союзе конькобежцев России.

Этап Мирового тура пройдет с 20 по 23 ноября. Он станет одним из отборочных стартов на Олимпийские игры 2026 года.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли участие в отборе и завоевали личные квоты на Олимпиаду.

Зимние Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.