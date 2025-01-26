Шорт-трекистка Серегина — о допуске на Олимпиаду: «Мы находимся в недоумении»

Российская шорт-трекистка и участница Олимпиады-2022 Елена Серегина в интервью «СЭ» высказалась о допуске спортсменов на зимние Олимпийские игры в Милане.

— После новогоднего отдыха тренер ясно дала понять, что раскачиваться мы не будем, и сразу же начались достаточно тяжелые тренировки. Так что сейчас уже работаем в полном режиме. Готовимся к чемпионату по многоборью, который будет проводиться в начале марта в Уфе.

— Недавно стало известно, что шорт-трекисты допущены до Олимпийских игр. Как вы восприняли эту новость?

— На самом деле, немного печально, потому что будет отобрано всего лишь по одному человеку на дистанцию. Да и про отбор нам пока ничего не сказали: неизвестно, был он уже или еще только будет проходить. Поэтому мы находимся в недоумении и не знаем, чего ожидать. Пока нет никакой информации.

— Есть ли у вас какие-то планы на Олимпиаду в 2026 году? Вы же были участницей прошлых Игр.

— Мне кажется, любой хочет туда поехать, в том числе и я, — сказала Серегина «СЭ».

Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.