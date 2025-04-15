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Милан-2026

15 апреля, 15:32

Чемпионка мира Александерссон поддержала допуск российских ски-альпинистов

Алина Савинова
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Десятикратная чемпионка мира по спортивному ориентированию на лыжах шведка Туве Александерссон выступила за допуск российских и белорусских спортсменов к отборочным турнирам на Олимпийские игры-2026.

МОК обсуждает допуск российских спортсменов на&nbsp;Олимпиаду 2026.«Дискуссии продолжаются». МОК опять темнит с допуском россиян на Олимпиаду в Милан-2026

«Я действительно считаю, что они должны участвовать. Печально, когда спорт слишком сильно вовлечен в политику. Надо помнить, что российские атлеты — такие же люди, как и все остальные», — приводит SVT слова Александерссон.

9 апреля сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с федерациями по зимним видам спорта допуск россиян и белорусов к Олимпиаде в Италии.

Международная федерация лыжного альпинизма стала первой международной федерацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила спортсменов из России и Белоруссии к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

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