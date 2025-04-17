Чемпионка мира Александерссон пожалела о своих словах о допуске россиян

Десятикратная чемпионка мира по спортивному ориентированию на лыжах, шведка Туве Александерссон, заявила, что сожалеет о своем высказывании относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Теперь я глубоко сожалею о том, как выразилась. Я даже не предполагала, что СМИ так интерпретируют мои слова.

Я не видела причин против их участия, поскольку это соответствовало решению международной федерации. В том интервью я хотела сказать, что лично никого не осуждаю и не отношусь к людям иначе из-за их происхождения», — отметила она.

Александерссон также подчеркнула, что не поддерживает участие России в Олимпийских играх и полностью разделяет позицию Шведской спортивной федерации, а также других организаций, в которых состоит.

«Мои слова были вырваны из контекста и представлены так, что это не отражает моей реальной точки зрения. Все россияне, которых я знаю — замечательные и необыкновенные люди. Это относилось только к спортсменам с русскими корнями, проживающим за пределами России», — написала спортсменка в социальных сетях.

Ранее, 15 апреля, в интервью телеканалу SVT Александерссон на вопрос о допуске российских атлетов к Кубку мира по ски-альпинизму ответила, что «им следует разрешить заниматься спортом». Теперь она пояснила, что была застигнута врасплох этим вопросом и не знала о выступлении россиян, так как они участвовали под нейтральным флагом.