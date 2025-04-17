Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Ски-альпинизм

Милан-2026

17 апреля, 19:02

Чемпионка мира Александерссон пожалела о своих словах о допуске россиян

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Десятикратная чемпионка мира по спортивному ориентированию на лыжах, шведка Туве Александерссон, заявила, что сожалеет о своем высказывании относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Теперь я глубоко сожалею о том, как выразилась. Я даже не предполагала, что СМИ так интерпретируют мои слова.

Я не видела причин против их участия, поскольку это соответствовало решению международной федерации. В том интервью я хотела сказать, что лично никого не осуждаю и не отношусь к людям иначе из-за их происхождения», — отметила она.

Александерссон также подчеркнула, что не поддерживает участие России в Олимпийских играх и полностью разделяет позицию Шведской спортивной федерации, а также других организаций, в которых состоит.

«Мои слова были вырваны из контекста и представлены так, что это не отражает моей реальной точки зрения. Все россияне, которых я знаю — замечательные и необыкновенные люди. Это относилось только к спортсменам с русскими корнями, проживающим за пределами России», — написала спортсменка в социальных сетях.

Ранее, 15 апреля, в интервью телеканалу SVT Александерссон на вопрос о допуске российских атлетов к Кубку мира по ски-альпинизму ответила, что «им следует разрешить заниматься спортом». Теперь она пояснила, что была застигнута врасплох этим вопросом и не знала о выступлении россиян, так как они участвовали под нейтральным флагом.

2
Читайте также
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Рудковская вступилась за Жилину из-за скандала с тренером Розановым
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя