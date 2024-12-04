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Милан-2026

Сегодня, 18:33

Свищев: «Допуск российских ски-альпинистов к отбору на Игры-2026 стал хорошим достижением»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что допуск российских ски-альпинистов до участия в этапах Кубка мира сезона-2024/25 является хорошим достижением Федерации альпинизма России.

«Это очень хорошая новость, достижение нашей федерации, — цитирует Свищева ТАСС. — Допускаю, что постепенно подобные новости мы будем слышать все чаще. Важно вести работу на международном треке, поддерживать контакт с коллегами из международных федераций. Будем надеяться на то, что наши спортсмены смогут получить необходимые лицензии».

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях с сезона-2024/25 при условии получения нейтрального статуса.

Источник: ТАСС
Дмитрий Свищев
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