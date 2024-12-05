Губерниев: «Допуск ски-альпинистов — пока лишь одинокий ручей»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал допуск российских ски-альпинистов до участия в этапах Кубка мира сезона-2024/25.

«Допуск ски-альпинистов — пока лишь одинокий ручей. На данный момент не видно и не слышно, чтобы другие потоки присоединялись, образовывали реку, которая будет впадать в большое олимпийское миланское озеро. Поэтому о тенденции пока говорить не приходится», — цитирует Губерниева Vseprosport.