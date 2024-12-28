Пятеро российских ски-альпинистов получили лицензии на Кубок мира

Пятеро получивших нейтральный статус российских ски-альпинистов стали обладателями лицензий Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF), сообщает ТАСС.

Лицензии получили 35-летний Андрей Федоров, 22-летний Никита Филиппов и 20-летняя Дарья Зинченко, 32-летний Павел Якимов и 33-летняя Варвара Прохорова, которая участвовала в стартовом этапе Кубка мира во Франции и заняла 51-е место.

Все спортсмены планируют выступить в начале года в Азербайджане на втором в предолимпийском сезоне этапе Кубка мира, где можно будет набрать баллы для отбора на Олимпиаду-2026. Соревнования пройдут с 10 по 13 января в Шахдаге.