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Сегодня, 14:25

Россияне не смогли занять призовые места в вертикальной гонке на этапе Кубка мира по ски-альпинизму

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российские спортсмены не смогли завоевать медали в вертикальной гонке на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в азербайджанском Шахдаге.

Россию на соревнованиях представили Никита Филиппов, Андрей Федоров, Павел Якимов, Варвара Прохорова и Дарья Зинченко.

Филиппов занял 11-е место в мужской вертикальной гонке, Федоров стал 35-м, Якимов показал 43-й результат из 58. У женщин Прохорова стала 23-й из 26 финишировавших, Зинченко показала 24-й результат.

Международная федерация лыжного альпинизма стала первой организацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила россиян к соревнованиям под нейтральным статусом.

Олимпийская квалификация по ски-альпинизму проходит в трех дисциплинах: мужской и женский спринты, а также смешанная эстафета. Вертикальная гонка не является олимпийской дисциплиной. Всего определятся обладатели 36 лицензий (по 18 у мужчин и женщин).

В отборочный цикл входят этапы Кубка мира и чемпионат мира, который пройдет с 3 по 8 марта в швейцарском Моржене. В сезоне-2024/25 пройдут еще семь этапов Кубка мира, последний состоится с 10 по 13 апреля в норвежском Тромсе.

Источник: ТАСС
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