Российские ски-альпинисты прибыли на Кубок мира и ждут допинг-контроль

Варвара Прохорова, Андрей Федоров, Никита Филиппов и еще пять человек прибыли в Азербайджан, где 10-13 января на горнолыжном курорте Шахдаг пройдет второй этап Кубка мира по ски-альпинизму — дисциплине, включенной в программу зимних Олимпийских игр 2026 года.

Сбор у российский спортсменов, допущенных к выступлению в нейтральном статусе, проходит до 15 января, а в ближайшие дни они ждут представителей Международной федерации (ISMF), которые дополнительно проверят их соревновательную форму на соответствие критериям нейтральности. Также ожидается предсоревновательный допинг-контроль.

Программа этапа Кубка мира:

10 января — спринт (олимпийская дисциплина)

11 января — вертикальная гонка

13 января — индивидуальная гонка

Россияне будут участвовать во всех видах программы. Сборная Италии отказалась от участия в этапе, сославшись на финансовые трудности, связанные с дороговизной размещения в Азербайджане.