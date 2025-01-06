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Милан-2026

Сегодня, 15:35

Российские ски-альпинисты прибыли на Кубок мира и ждут допинг-контроль

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Варвара Прохорова, Андрей Федоров, Никита Филиппов и еще пять человек прибыли в Азербайджан, где 10-13 января на горнолыжном курорте Шахдаг пройдет второй этап Кубка мира по ски-альпинизму — дисциплине, включенной в программу зимних Олимпийских игр 2026 года.

Сбор у российский спортсменов, допущенных к выступлению в нейтральном статусе, проходит до 15 января, а в ближайшие дни они ждут представителей Международной федерации (ISMF), которые дополнительно проверят их соревновательную форму на соответствие критериям нейтральности. Также ожидается предсоревновательный допинг-контроль.

Программа этапа Кубка мира:
10 января — спринт (олимпийская дисциплина)
11 января — вертикальная гонка
13 января — индивидуальная гонка

Россияне будут участвовать во всех видах программы. Сборная Италии отказалась от участия в этапе, сославшись на финансовые трудности, связанные с дороговизной размещения в Азербайджане.

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