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Сегодня, 16:23

Российскому спортсмену на Кубке мира помешал китаец

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Получивший нейтральный статус российский ски-альпинист Никита Филиппов прокомментировал для «СЭ» свое выступление на дебютном этапе Кубка мира, который проходит с 10 по 13 января в Азербайджане.

По итогам квалификации Филиппов попал в четвертьфинал спринта, однако там финишировал четвертым. Какое-то время россиянин оставался одним из двух кандидатов на попадание в полуфинал по времени, но в итоге дальше не прошел.

«Были некоторые нюансы, скажем так. В четвертьфинале немного с китайцем закусились, он затупил на повороте, я ему на палку наступил. Плюс на одной из перестежек не с первого раза встегнулся в крепление. Ну и на спуске проигрыш у меня был примерно по три секунды всем основным соперникам. Видимо у них либо лучше едут лыжи, либо сервис лучше. В целом, хорошо для первого спринта сезона, мне бы дистанцию более пологую, очень крутой склон был», — сказал Филиппов «СЭ».

Спринт является единственной олимпийской дисциплиной ски-альпинизма, на этапах Кубка мира в данный момент происходит зарабатывание лицензий на Олимпиаду-2026. Помимо Филиппова в четвертьфиналы в Азербайджане прошли Дарья Зинченко и Варвара Прохорова, однако и им не удалось продвинуться дальше.

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