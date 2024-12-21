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Сегодня, 09:47

Ски-альпинист Якимов получил лицензию для участия в международных турнирах

Алина Савинова
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Российский ски-альпинист Павел Якимов получил лицензию Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF), дающую право выступать на турнирах под эгидой организации, сообщает ТАСС.

Якимов стал вторым россиянином, которому предоставили лицензию. Первой из российских спортсменов ее получила Варвара Прохорова. Она выступила на этапе Кубка мира во Франции, показав 51-й результат.

Отмечается, что оба спортсмена планируют поехать в январе в Азербайджан на второй этап Кубка мира, на котором можно будет набрать баллы для отбора на Олимпиаду-2026.

4 декабря Международная федерация лыжного альпинизма допустила россиян до участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Сообщалось, что от российских ски-альпинистов не требовали осуждать СВО для получения нейтрального статуса.

Источник: ТАСС
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