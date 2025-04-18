«Глубоко сожалею о своих высказываниях». Шведская спортсменка отказалась от поддержки россиян после критики

Продержалась недолго.

Шведская чемпионка мира по спортивному ориентированию Туве Александерссон поменяла позицию по допуску россиян к международным соревнованиям. Ранее она выступила за отмену любых ограничений по политическим причинам, однако после скандала опубликовала в социальных сетях письмо, в котором отказалась от своих слов.

Что говорила Александерссон

В декабре 2024 года Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) одной из первых среди мировых федераций допустила россиян и белорусов к соревнованиям при условии получения ими нейтрального статуса.

Комментируя это событие несколько месяцев спустя, одна из ярчайших представительниц ски-альпинизма Александерссон заявила о своей полной поддержке спортсменов из России. «Я действительно считаю, что они должны иметь возможность участвовать в соревнованиях. Все россияне, которых я знаю, — замечательные и прекрасные люди», — отметила Туве в интервью SVT.

Шведская атлетка раскритиковала растущую роль политики в мире. «Печально, когда спорт слишком сильно вовлечен в нее. Нужно помнить, что российские спортсмены — такие же люди, как и все остальные», — заявила Александерссон.

Отмена

После заявления на Туве посыпалась критика как со стороны европейских СМИ, так и в социальных сетях. Украинские пользователи и сочувствующие им шведы начали оскорблять спортсменку. «Ты вроде бы быстрая, но мозгов у тебя нет. Стоит ли допускать Россию к соревнованиям?!» — написал один из соотечественников Александерссон.

Спустя несколько дней критики спортсменка опубликовала в социальных сетях письмо, в котором обвинила СМИ в неправильном истолковании своих заявлений. «Я глубоко потрясена тем, как исказили мои слова, и категорически от них отказываюсь. Я осуждаю действия России на Украине, мои симпатии — с украинским народом. Я не поддерживаю участие России в Олимпийских играх. Это часть более широкой и чувствительной спортивной и геополитической темы, которую я не затрагивала в интервью», — написала Туве.

Фото Global Look Press

По словам шведской ски-альпинистки, ее спрашивали про одного конкретного россиянина — и на этом «поймали»: «Вопрос, заданный мне в интервью, касался моего отношения к участию российского спортсмена в Кубке мира по ски-альпинизму. Этот вопрос застал меня врасплох, так как я не знала, что кто-то из россиян участвовал, ведь они были под нейтральным флагом. Я не видела причин возражать, так как есть соответствующее решение ISMF, и я ей доверяю».

Слова про хороших россиян, как оказалось, тоже касались конкретных людей: «Я хотела сказать, что знаю спортсменов из России, и у них правильные ценности. Все они — ориентировщики и проживают за пределами РФ. Многие из них серьезно пострадали как в спортивном, так и в социальном плане, это меня огорчает. Я не считаю проблемой, если именно этим спортсменам разрешат продолжить соревноваться. Разумеется, при условии соблюдения правил, установленных международными и национальными спортивными федерациями».

Как отметила в финале Туве, она не смогла корректно донести свою мысль: «Я хотела донести в интервью, что никогда не сужу людей по факту их происхождения. Сейчас я глубоко сожалею о том, как выразилась».

Александерссон — двукратная чемпионка мира по ски-альпинизму, трехкратная чемпионка мира по скайраннингу, 10-кратная чемпионка мира по спортивному ориентированию на лыжах, 21-кратная чемпионка мира по спортивному ориентированию.