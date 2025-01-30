Российская спортсменка поехала на Кубок мира за свой счет из-за отсутствия медицинского допуска

Нелепая ситуация с Варварой Прохоровой: она выложила за участие в международных соревнованиях 200 тысяч рублей из своего кармана.

Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова в этом зимнем сезоне, получив от международной федерации нейтральный статус, первой выехала на этапы Кубка мира, начав еще с Куршевеля, где больше никто из россиян не бежал. На второй этап в Азербайджан поехала уже почти вся команда, казалось, процесс налажен и дальше Варвара будет выступать, во всяком случае на тех этапах КМ, где есть спринт — единственная олимпийская дисциплина ски-альпинизма.

Однако 28 января Варвара в своем телеграм-канале опубликовала сообщение, что, в отличие от остальной команды, едет на этап КМ в Испанию снова за свой счет. Для того чтобы выяснить подробности происходящего, «СЭ» связался со спортсменкой.

— Ты уже в Испании?

— Да, только сегодня (в среду. — Прим. «СЭ») прилетела, вместе с командой, но за свои деньги.

— Что произошло?

— Дело в том, что на первый этап Кубка мира в Куршевель я ездила тоже за свой счет, но это было понятно, я ехала туда одна. Затем нам нашли спонсора, который оплатил поездку на Кубок мира в Азербайджан, все было нормально. Но условием спонсора было то, что все спортсмены должны были иметь допуск к соревнованиям по российским правилам, а это включает в себя прохождение углубленного медицинского осмотра (УМО) два раза в год. Так делают все сборные во всех видах спорта.

— У тебя нет УМО?

— Допуск заканчивается как раз во время этой поездки. Система совершенно не гибкая, мы проходим УМО каждые шесть месяцев, и третий раз это сделать невозможно. Я, понимая, что ситуация может возникнуть, специально летом пропустила один сбор, чтобы пройти УМО попозже, в результате допуск, полученный тогда, заканчивается в конце января. Если бы проходила как предлагали, это произошло бы еще в декабре.

Фото из личного архива Варвары Прохоровой, соцсети

— Какие-то попытки организовать УМО в январе предпринимались?

— В начале января с нами поговорили и обсуждали, когда будем его снова проходить. Вроде бы сказали, что в Испанию я еду, а затем можно будет пройти. Вдруг за четыре дня до отъезда мне говорят, что из-за отсутствия УМО меня вычеркнули из списков на поездку. И у меня такое ощущение, что, наверное, можно было этот вопрос как-то решить, но руководство просто решило ничего не делать.

— Какие ожидания от этапа Кубка мира в Испании?

— Это важный старт, здесь будет спринт — дисциплина, с которой отбираются на Олимпиаду. Именно поэтому важно было сюда приехать. На предыдущем таком Кубке, в Азербайджане, у меня в четвертьфинале произошло столкновение с соперницей, из-за которого не удалось подняться выше, к сожалению. Я ориентировалась на ту девушку, потому что обычно она очень хорошо выступает, можно было за ней зацепиться. Но в итоге как раз столкновение с ней все испортило.

В Испании будет сложнее, потому что в Азербайджан многие не приехали — далеко и дорого. В Испанию приехали все европейцы, а они и составляют элиту нашего вида спорта, поэтому конкуренция будет жестче. Я объективно смотрю на ситуацию и буду считать хорошим выступлением, если удастся дойти до полуфинала.

В четверг пойдем походим вокруг трассы, посмотрим на нее. Официально опробование у нас только в день старта, дают пятнадцать минут на ознакомление.

— Сколько пришлось потратить своих денег на поездку?

— Около 200 тысяч.

— Ты объявила сбор средств у себя в телеграм-канале, сколько перевели?

— Люди переводят по пятьсот рублей, по тысяче, но некоторые скинули и десять тысяч. В общей сложности, думаю, собрала уже около пятидесяти.