Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Ски-альпинизм

Милан-2026

Сегодня, 09:00

Российская спортсменка поехала на Кубок мира за свой счет из-за отсутствия медицинского допуска

Российская ски-альпинистка Прохорова поехала на Кубок мира за свой счет
Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Ски-альпинистка Варвара Прохорова
Варвара Прохорова.
Фото из личного архива Варвары Прохоровой, соцсети
Telegram Дзен
Нелепая ситуация с Варварой Прохоровой: она выложила за участие в международных соревнованиях 200 тысяч рублей из своего кармана.

Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова в этом зимнем сезоне, получив от международной федерации нейтральный статус, первой выехала на этапы Кубка мира, начав еще с Куршевеля, где больше никто из россиян не бежал. На второй этап в Азербайджан поехала уже почти вся команда, казалось, процесс налажен и дальше Варвара будет выступать, во всяком случае на тех этапах КМ, где есть спринт — единственная олимпийская дисциплина ски-альпинизма.

Однако 28 января Варвара в своем телеграм-канале опубликовала сообщение, что, в отличие от остальной команды, едет на этап КМ в Испанию снова за свой счет. Для того чтобы выяснить подробности происходящего, «СЭ» связался со спортсменкой.

Никита Филиппов. «Всегда хочется открыть дверь с ноги». Интервью сильнейшего российского ски-альпиниста

— Ты уже в Испании?

— Да, только сегодня (в среду. — Прим. «СЭ») прилетела, вместе с командой, но за свои деньги.

— Что произошло?

— Дело в том, что на первый этап Кубка мира в Куршевель я ездила тоже за свой счет, но это было понятно, я ехала туда одна. Затем нам нашли спонсора, который оплатил поездку на Кубок мира в Азербайджан, все было нормально. Но условием спонсора было то, что все спортсмены должны были иметь допуск к соревнованиям по российским правилам, а это включает в себя прохождение углубленного медицинского осмотра (УМО) два раза в год. Так делают все сборные во всех видах спорта.

— У тебя нет УМО?

— Допуск заканчивается как раз во время этой поездки. Система совершенно не гибкая, мы проходим УМО каждые шесть месяцев, и третий раз это сделать невозможно. Я, понимая, что ситуация может возникнуть, специально летом пропустила один сбор, чтобы пройти УМО попозже, в результате допуск, полученный тогда, заканчивается в конце января. Если бы проходила как предлагали, это произошло бы еще в декабре.

Ски-альпинистка Варвара Прохорова
Фото из личного архива Варвары Прохоровой, соцсети

— Какие-то попытки организовать УМО в январе предпринимались?

— В начале января с нами поговорили и обсуждали, когда будем его снова проходить. Вроде бы сказали, что в Испанию я еду, а затем можно будет пройти. Вдруг за четыре дня до отъезда мне говорят, что из-за отсутствия УМО меня вычеркнули из списков на поездку. И у меня такое ощущение, что, наверное, можно было этот вопрос как-то решить, но руководство просто решило ничего не делать.

— Какие ожидания от этапа Кубка мира в Испании?

— Это важный старт, здесь будет спринт — дисциплина, с которой отбираются на Олимпиаду. Именно поэтому важно было сюда приехать. На предыдущем таком Кубке, в Азербайджане, у меня в четвертьфинале произошло столкновение с соперницей, из-за которого не удалось подняться выше, к сожалению. Я ориентировалась на ту девушку, потому что обычно она очень хорошо выступает, можно было за ней зацепиться. Но в итоге как раз столкновение с ней все испортило.

Российские ски-альпинисты смогут отобраться на&nbsp;Олимпийские игры. Лед тронулся? Ски-альпинисты первыми из россиян смогут отобраться на Олимпиаду-2026

В Испании будет сложнее, потому что в Азербайджан многие не приехали — далеко и дорого. В Испанию приехали все европейцы, а они и составляют элиту нашего вида спорта, поэтому конкуренция будет жестче. Я объективно смотрю на ситуацию и буду считать хорошим выступлением, если удастся дойти до полуфинала.

В четверг пойдем походим вокруг трассы, посмотрим на нее. Официально опробование у нас только в день старта, дают пятнадцать минут на ознакомление.

— Сколько пришлось потратить своих денег на поездку?

— Около 200 тысяч.

— Ты объявила сбор средств у себя в телеграм-канале, сколько перевели?

— Люди переводят по пятьсот рублей, по тысяче, но некоторые скинули и десять тысяч. В общей сложности, думаю, собрала уже около пятидесяти.

17
Олимпиада
Читайте также
Кокорин оскорбил РПЛ в интервью Смолову
Крушение самолета возле аэропорта Вашингтона. Что известно к этому часу
Зеленый переход на Западе зашел в тупик. И вот почему
В Подмосковье задержали совершившего серию диверсий по заданию СБУ мужчину
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Популярное видео
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Кандидат в президенты МОК Аль-Хуссейн: «Если Россия уважает олимпийскую хартию, у меня нет причин накладывать санкции»
«Нейтралов» ждет новый квест. Единственного пропуска допинг-тестирования достаточно для отказа в допуске
В Госдуме заявили, что слова Гашека о политике не воспринимают всерьез даже в Чехии
«Было бы неловко перед олимпийскими чемпионами». Гимнаст Маринов — о том, что звание ЗМС нужно действительно заслужить
Борис Михайлов посоветовал Гашеку обратиться к психиатру
Карпин: «Самая главная цель и надежда у всех одна: чтобы нас вернули, допустили до официальных соревнований»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя