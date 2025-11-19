Видео
Сегодня, 13:08

Австриец Фермойлен: «Большинство европейских лыжников будут рады возвращению россиян»

Сергей Ярошенко

Австрийский лыжник Мика Фермойлен прокомментировал рассказал как в Европе отнесутся к россиянам в случае допуска.

«Если Россия все же будет допущена, не верю, что европейцы устроят какой-то массовый бойкот. Гораздо проще пообещать отказаться выступать с русскими, чем реально сделать это. Возможно, несколько лыжников действительно так поступят, но только не большинство. В таких условиях это совсем нереалистичный сценарий. Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию. Они будут рады снова соревноваться с россиянами», — цитирует Фермойлена Sport24.

FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона 21 октября. Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

Источник: Sport24
2

  • Фирсыч

    Большинство? Но говорит об этом который день, один только Фермойлен.

    19.11.2025

  • Slim Tallers

    Так поддерживает,так поддерживает,что аж видеть не хочет.

    19.11.2025

    Telegram Дзен Max
    Мика Фермойлен
