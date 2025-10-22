БЛС назвал деструктивным решение FIS о недопуске белорусских лыжников

В Белорусском лыжном союзе (БЛС) отреагировали на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Принятое решение продолжает деструктивную и политически мотивированную деятельность в отношении наших спортсменов, которая противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и принципам политической нейтральности, недискриминационной политики, заложенными и закрепленными в Уставе FIS. БЛС решительно выступает за справедливое, равное и законное отношение к своим членам», — говорится в заявлении.

21 октября FIS сообщила о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям олимпийского сезона.

Сообщалось, что Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) может в ближайшее время оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение FIS.