CAS назвал спортсменов, подписавших апелляцию на решение FIS о недопуске россиян

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил от российской стороны апелляцию на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян до международных турниров в олимпийском сезоне.

Апелляцию подписали 12 соотечественников, в CAS раскрыли их фамилии. Это лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, Артем Галюнин (лыжное двоеборье), горнолыжница Екатерина Ткаченко и Данил Садреев (прыжки с трамплина).

Также подписи оставили параспортсмены, выступающие в лыжных дисциплинах: Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Анастасия Багиян, Иван Голубков, Полина Новаковская и Михаил Слинкин.

FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона 21 октября. Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.