Журова — о решении FIS по российским лыжникам: «Им было бы проще, если бы арбитраж им сказал привести решение в соответствие с нормами»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение Международной федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) по российским лыжникам.

«Процесс принятия решения на совете FIS, видимо, заключен в голосовании, и всегда можно сказать, что это демократический выбор. Таким голосованием FIS прикрывает свое решение. Чиновники хитро сделали: им было бы проще, если бы арбитраж им сказал привести решение в соответствие с нормами и допустить нейтральных спортсменов. Они понимают, что суд, скорее всего, навяжет это решение», — цитирует Журову ТАСС.

21 октября совет FIS принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, включая Олимпиаду. До этого апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным запрет конгресса организации на участие россиян в соревнованиях.