FIS объявила о решении не допускать россиян и белорусов к соревнованиям олимпийского сезона

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила о решении не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям олимпийского сезона.

«Совет FIS собрался в этот вторник и не проголосовал за допуск спортсменов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) к квалификационным соревнованиям FIS к зимним Олимпийским играм и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо», — говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выразила разочарование в связи с решением Совета FIS.

21 октября появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.