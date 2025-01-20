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Глава FIS Элиаш — о допуске россиян: «Спортсмены не должны быть наказаны за то, где они родились»

Глава FIS Элиаш выступил за допуск россиян к турнирам в нейтральном статусе
Сергей Ярошенко
Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш
Йохан Элиаш.
Фото Getty Images
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Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов по примеру Олимпийских игр в Париже.

«Это очень хорошо сработало с белорусскими и российскими спортсменами. Важно быть нейтральным в этих вопросах. Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и они не должны быть за это наказаны», — приводит слова Элиаша РИА Новости со ссылкой на Radiosporten.

По решению Международного олимпийского комитета (МОК) спортсмены из России и Белоруссии выступали в столице Франции в нейтральном статусе, без флага и гимна, а их награды не отображались в медальной таблице. Также спортсмены не могли участовать в командных видах спорта.

Элиаш является одним из кандидатов в президенты МОК.

Российские и белорусские лыжники и сноубордисты отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.

Источник: РИА
Сноуборд
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