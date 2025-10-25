Источник: более половины членов FIS поддержали возвращение россиян

Более половины стран-участниц Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) выступили за возвращение российских спортсменов на международные турниры, сообщил норвежский телеканал NRK.

21 октября совет FIS принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, включая квалификационные турниры к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии.

По информации NRK, FIS проводила тайный опрос среди национальных федераций по поводу возвращения россиян на соревнования. FIS привела несколько аргументов, почему российским и белорусским спортсменам важно вернуться в лыжный спорт.

В опросе участвовали 47 стран из 141. 60% высказались за возвращение россиян, 40% — против. Глава FIS Йохан Элиаш отказался комментировать результаты опроса.

FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации.