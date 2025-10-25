Видео
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

Милан-2026

25 октября, 15:42

Источник: более половины членов FIS поддержали возвращение россиян

Анастасия Пилипенко

Более половины стран-участниц Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) выступили за возвращение российских спортсменов на международные турниры, сообщил норвежский телеканал NRK.

21 октября совет FIS принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, включая квалификационные турниры к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии.

Александр Большунов.Скандинавы не пустили российских лыжников на Олимпиаду. Пробить стену не удалось

По информации NRK, FIS проводила тайный опрос среди национальных федераций по поводу возвращения россиян на соревнования. FIS привела несколько аргументов, почему российским и белорусским спортсменам важно вернуться в лыжный спорт.

В опросе участвовали 47 стран из 141. 60% высказались за возвращение россиян, 40% — против. Глава FIS Йохан Элиаш отказался комментировать результаты опроса.

FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации.

8

  • No Name 4

    Вот же странность! Более половины - ЗА, а итог - ПРОТИВ! А у Большунова шанс есть?:rofl::rofl::rofl:

    04.11.2025

  • marchela13

    Хохлобандеровцы.

    25.10.2025

  • lvd69

    герои, и при том славные - так они себя называют....

    25.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Я не про политику)) Не надо срачь разводить здесь)))

    25.10.2025

  • Slim Tallers

    147 процентов за - это почти победа. Большунов уже лыжи готовит к Олимпиаде.

    25.10.2025

  • Фирсыч

    А как ты назовёшь тех, кто 2/3 Украины, превратил в руины?

    25.10.2025

  • Фирсыч

    Опять почти все за нас??? А чо не пускают?

    25.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну и? Толку то что от этих голосований? Всегда найдутся вот такие пид**ы, как например Норвеги или Шведы или еще кто-нибудь, который будет грозить бойкотом. И все эти голосования будут похеру))

    25.10.2025

    Сборная России по лыжным гонкам
    Сборная России по сноуборду
