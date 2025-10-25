Источник: более половины членов FIS поддержали возвращение россиян

25 октября, 15:42
Более половины стран-участниц Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) выступили за возвращение российских спортсменов на международные турниры, сообщил норвежский телеканал NRK.
21 октября совет FIS принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, включая квалификационные турниры к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии.
По информации NRK, FIS проводила тайный опрос среди национальных федераций по поводу возвращения россиян на соревнования. FIS привела несколько аргументов, почему российским и белорусским спортсменам важно вернуться в лыжный спорт.
В опросе участвовали 47 стран из 141. 60% высказались за возвращение россиян, 40% — против. Глава FIS Йохан Элиаш отказался комментировать результаты опроса.
FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации.
No Name 4
Вот же странность! Более половины - ЗА, а итог - ПРОТИВ! А у Большунова шанс есть?:rofl::rofl::rofl:
04.11.2025
marchela13
Хохлобандеровцы.
25.10.2025
lvd69
герои, и при том славные - так они себя называют....
25.10.2025
Футболист Сапогов
Я не про политику)) Не надо срачь разводить здесь)))
25.10.2025
Slim Tallers
147 процентов за - это почти победа. Большунов уже лыжи готовит к Олимпиаде.
25.10.2025
Фирсыч
А как ты назовёшь тех, кто 2/3 Украины, превратил в руины?
25.10.2025
Фирсыч
Опять почти все за нас??? А чо не пускают?
25.10.2025
Футболист Сапогов
Ну и? Толку то что от этих голосований? Всегда найдутся вот такие пид**ы, как например Норвеги или Шведы или еще кто-нибудь, который будет грозить бойкотом. И все эти голосования будут похеру))
25.10.2025