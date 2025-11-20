Видео
Сегодня, 19:14

Клебо заявил, что планирует выступать до Олимпиады 2030 года

Сергей Ярошенко

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, до какого момента планирует выступать на турнирах.

«Изначально мы составили план до 2025 года. Теперь мы продлили его до 2030 года. Пять лет до следующей Олимпиады», — цитирует спортсмена Langrenn.

Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах.

29-летний Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом и победителем Кубка мира, а также 15-кратным чемпионом мира.

Ранее Клебо заявил, что считает правильным решение совета Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

  • Владимир Шикалев

    Без наших можно и до 2040 года.

    20.11.2025

  • Djin Ignatov

    Ты сможешь еще раз 5-7 стать олимпийским чемпионом !! А чемпионом мира наверное 40 раз !! Вперед к вершинам !!!

    20.11.2025

