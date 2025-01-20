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Легков — о словах президента FIS: «Лучше бы к делу перешли! Перейдут — будет отлично!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о заявлении главы Международной федерации лыжных видов (FIS) спорта Йохана Элиаша, который выступил за допуск россиян в нейтральном статусе.

«Хорошо, что говорят. Но лучше бы к делу перешли. Перейдут — будет отлично. Если допустят всех спортсменов в нейтральном статусе — будет идеально, если всех, кроме из ведомств — тоже неплохо. Как только произойдет, мы будем говорить. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» — сказал Легков «СЭ».

Международная федерация лыжных видов (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года.

Александр Легков
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