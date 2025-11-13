Видео
13 ноября, 12:18

Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду

Анастасия Пилипенко

Российский лыжник Савелий Коростелев считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации.

«Я думаю, что есть большая вероятность, что CAS отменит решение, чтобы мы смогли выступить на Кубке мира. По моему мнению, вероятность составляет около 60 процентов. Решение может быть применено к следующему сезону, но это лучше, чем ничего», — цитирует Коростелева газета Expressen.

21 октября совет FIS оставил в силе решение не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. Россияне отстранены от участия в соревнованиях под эгидой федерации с марта 2022 года.

Источник: Expressen
