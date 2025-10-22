МОК отказался комментировать решение FIS по допуску россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к соревнованиям.

«Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои международные соревнования за пределами Олимпийских игр. Поэтому мы любезно рекомендуем вам обратиться в FIS», — сообщали ТАСС в пресс-службе организации.

21 октября совет FIS принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, включая Олимпиаду.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.