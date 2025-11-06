Дегтярев: «Апелляция на решение совета FIS о недопуске российских спортсменов уже направлена в CAS»

6 ноября, 14:27
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что в Спортивный арбитражный суд (CAS) направлена апелляция на решение Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян к соревнованиям в олимпийском сезоне.
— Апелляция на решение Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) уже направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS). Минспорта, Олимпийский комитет России и профильные российские федерации действуют согласованно, защищая права наших атлетов.
Позиция России усилена недавним судебным прецедентом в санном спорте и бобслее, подтвердившим дискриминационный характер отстранений.
Мы считаем недопуск российских спортсменов к международным стартам абсолютно неприемлемым и противоречащим духу и принципам Олимпийской хартии.
Мы продолжим последовательно, через судебные инстанции добиваться восстановления справедливости и равных условий участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона 21 октября. Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.
Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.
Фирсыч
Васильев и Вяльбе не против?
06.11.2025
фанат
Похоже господин министр не читал эту хартию. Главное поорать: нарушают, в надежде, что ни кто её и не откроет. Например п.28,ст.5"Территориальная юрисдикция НОК должна совпадать с границами страны, в которой он находится и имеет свою штаб-квартиру". Ну и ... как говорит наш современник. И вообще там много чего интересного в этой хартии, открой и почитай хотя бы по диагонали.
06.11.2025
Berkut-7
Ох уж эта многострадальная олимпийская хартия , вечно кто-то несоответствует её духу , не жизнь, а сплошная мука.
06.11.2025