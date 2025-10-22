Дарья Непряева расплакалась после решения FIS о недопуске россиян

22 октября, 17:20
Российская лыжница Дарья Непряева эмоционально отреагировала на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям олимпийского сезона.
Спортсменка выложила в соцсетях видео, как она вытирает слезы. «Никакой Олимпиады в 2026, ребят», — подписала видео Непряева.
FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона 21 октября. Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.
Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.
Симон Вирсаладзе
Противоречущее — это против течения какой-то реки?
23.10.2025
Симон Вирсаладзе
А они связи не улавливают. Тупые аки пробка. Только на бюджете сидеть и умеют.
23.10.2025
Фирсыч
Прежде,чем обращаться в МОК, надо, чтобы нас туда вернули.
22.10.2025
marchela13
Иди воюй сыкун.
22.10.2025
marchela13
Какого здесь бэндеровцы затесались,у вас что своих газет нет?
22.10.2025
PvsZ
Каким образом Дарья Непряева в нём повинна?
22.10.2025
ЧикиБегиристайн
Принято априори противоречущее закону решение. Нужно обратиться в Мок, чтобы отстранили эту федерацию от олимпиады.
22.10.2025
Александр Иванов
а она, что , действительно верила , что их допустят ? В таком случае она очень наивна... и сразу выложила в сеть !! очень даже похоже на саморекламу
22.10.2025
Bache Gabrielsen
Какие говнюки ? Которые все это начали в 2022-м году ? Если бы....
22.10.2025
Bache Gabrielsen
Я тоже чуть не расплакался. Когда вспомнил, что кровопролитие продолжается уже четвертый год.
22.10.2025
Одним словом .....подлые подлые негодяи и трусы.
22.10.2025
marchela13
Дашуня у тебя еще все впереди,а эти говнюки еще об этом пожалеют.Счастья тебе спортивного,держись.
22.10.2025