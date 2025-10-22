Дарья Непряева расплакалась после решения FIS о недопуске россиян

Российская лыжница Дарья Непряева эмоционально отреагировала на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям олимпийского сезона. Спортсменка выложила в соцсетях видео, как она вытирает слезы. «Никакой Олимпиады в 2026, ребят», — подписала видео Непряева. @needashaa Никакой Олимпиады в 2026, ребят ?? ? Мади Тугурбай — Мади Тугурбай FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона 21 октября. Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

Симон Вирсаладзе Противоречущее — это против течения какой-то реки? 23.10.2025

Симон Вирсаладзе А они связи не улавливают. Тупые аки пробка. Только на бюджете сидеть и умеют. 23.10.2025

Фирсыч Прежде,чем обращаться в МОК, надо, чтобы нас туда вернули. 22.10.2025

marchela13 Иди воюй сыкун. 22.10.2025

marchela13 Какого здесь бэндеровцы затесались,у вас что своих газет нет? 22.10.2025

PvsZ Каким образом Дарья Непряева в нём повинна? 22.10.2025

ЧикиБегиристайн Принято априори противоречущее закону решение. Нужно обратиться в Мок, чтобы отстранили эту федерацию от олимпиады. 22.10.2025

Александр Иванов а она, что , действительно верила , что их допустят ? В таком случае она очень наивна... и сразу выложила в сеть !! очень даже похоже на саморекламу 22.10.2025

Bache Gabrielsen Какие говнюки ? Которые все это начали в 2022-м году ? Если бы.... 22.10.2025

Bache Gabrielsen Я тоже чуть не расплакался. Когда вспомнил, что кровопролитие продолжается уже четвертый год. 22.10.2025

1 2 Одним словом .....подлые подлые негодяи и трусы. 22.10.2025