22 октября, 17:20

Дарья Непряева расплакалась после решения FIS о недопуске россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская лыжница Дарья Непряева эмоционально отреагировала на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям олимпийского сезона.

Спортсменка выложила в соцсетях видео, как она вытирает слезы. «Никакой Олимпиады в 2026, ребят», — подписала видео Непряева.

@needashaa

Никакой Олимпиады в 2026, ребят ??

? Мади Тугурбай — Мади Тугурбай
FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона 21 октября. Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

12

  • Симон Вирсаладзе

    Противоречущее — это против течения какой-то реки?

    23.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А они связи не улавливают. Тупые аки пробка. Только на бюджете сидеть и умеют.

    23.10.2025

  • Фирсыч

    Прежде,чем обращаться в МОК, надо, чтобы нас туда вернули.

    22.10.2025

  • marchela13

    Иди воюй сыкун.

    22.10.2025

  • marchela13

    Какого здесь бэндеровцы затесались,у вас что своих газет нет?

    22.10.2025

  • PvsZ

    Каким образом Дарья Непряева в нём повинна?

    22.10.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Принято априори противоречущее закону решение. Нужно обратиться в Мок, чтобы отстранили эту федерацию от олимпиады.

    22.10.2025

  • Александр Иванов

    а она, что , действительно верила , что их допустят ? В таком случае она очень наивна... и сразу выложила в сеть !! очень даже похоже на саморекламу

    22.10.2025

  • Bache Gabrielsen

    Какие говнюки ? Которые все это начали в 2022-м году ? Если бы....

    22.10.2025

  • Bache Gabrielsen

    Я тоже чуть не расплакался. Когда вспомнил, что кровопролитие продолжается уже четвертый год.

    22.10.2025

  • 1 2

    Одним словом .....подлые подлые негодяи и трусы.

    22.10.2025

  • marchela13

    Дашуня у тебя еще все впереди,а эти говнюки еще об этом пожалеют.Счастья тебе спортивного,держись.

    22.10.2025

    Дарья Непряева
    Олимпиада
