ОКР и лыжные федерации подадут апелляции на решение FIS о недопуске россиян

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о подготовке к подаче апелляций на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям олимпийского сезона.

«Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии. Минспорта РФ и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на это решение Совета FIS.

Позиция России усилилась благодаря недавнему прецеденту — судебному решению по бобслею, признавшему дискриминационный характер отстранений. Апелляция будет подана в кратчайшие сроки», — заявил Дегтярев.

FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона 21 октября. Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.