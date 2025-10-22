Видео
Отец Большунова назвал ожидаемым решение FIS: «Не хотят соревноваться с одними из сильнейших»

Отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Александр Большунов-старший отреагировал на решение FIS не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям олимпийского сезона.

«Все это было ожидаемо. Они просто не хотят соревноваться с одними из сильнейших. Зачем им лишние соперники, которые реально конкурентоспособны? Поэтому зачем с ними делить медали и пьедестал?» — цитирует Большунова-старшего ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
  • Vikta

    Отец, как всегда прав!!!! Трусы и жадины эти европейцы и норвежцы сразу были против - не хотят ни деньгами, ни медалями делиться!!!! уроды

    22.10.2025

  • fell62

    А Крянин продолжает платить взносьi в кассу ФИС ? , Может просто послать их лесом , и развивать в своей стране спорт , деньги на детей , а не на жирньiх пьiдаров.

    22.10.2025

  • Gordon

    Именно. Не бывает таких совпадений.

    22.10.2025

  • bvp

    100 %, они лицемеры еще те.

    22.10.2025

