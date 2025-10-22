Отец Большунова назвал ожидаемым решение FIS: «Не хотят соревноваться с одними из сильнейших»

Отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Александр Большунов-старший отреагировал на решение FIS не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям олимпийского сезона.

«Все это было ожидаемо. Они просто не хотят соревноваться с одними из сильнейших. Зачем им лишние соперники, которые реально конкурентоспособны? Поэтому зачем с ними делить медали и пьедестал?» — цитирует Большунова-старшего ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.