Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

Милан-2026

Сегодня, 12:23

Российские ски-альпинисты получили возможность отобраться на Олимпиаду-2026

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях на нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

В 2026 году в программу Олимпийских игр в Италии впервые включат соревнования по ски-альпинизму. Для участия в турнире россиянам и белорусам потребуется получить нейтральный статус, подав заявление и документы в ISMF, а также заплатив от 2,5 тысяч до 5 тысяч евро.

В соревнованиях смогут выступить только российские и белорусские спортсмены, не имеющие связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии. Кроме того, атлеты не будут иметь права использовать флаги, гербы, гимны и другую государственную символику.

Ски-альпинисты стали первыми представителями России и Белоруссии, получившими от международной федерации по зимним олимпийским видам спорта возможность выступить на международном турнире.

Источник: ТАСС
Читайте также
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Капитан «Вашингтона» Овечкин впервые вышел на лед после травмы
Капитан «Вашингтона» Овечкин впервые вышел на лед после травмы
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Сегодня
Вчера
Неделя