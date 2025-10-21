Видео
21 октября, 20:12

Российских лыжников и сноубордистов не допустили к международным соревнованиям

Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) решил не допускать российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Заседание FIS, на котором рассматривался вопрос о возможном возвращении россиян, состоялось во вторник, 21 октября.

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выразила разочарование в связи с решением Совета FIS.

«Это решение продолжает дискриминационную политику в отношении наших спортсменов, противоречащую основополагающему принципу политического нейтралитета, закрепленному в Уставе FIS. АЛВСР продолжает решительно выступать за равное и справедливое отношение к нашим спортсменам.

Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путем обращения в судебные инстанции. АЛВСР по-прежнему привержена принципам справедливости, недискриминации и равенства в спорте», — говорится в заявлении.

Александр Большунов.Скандинавы не пустили российских лыжников на Олимпиаду. Пробить стену не удалось

Ранее 21 октября появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

Российские лыжники Артем Мальцев, Илья Семиков, Александр Большунов.«Цель — собрать мнения по важной теме». FIS провела тайный опрос по возвращению российских лыжников

Источник: Официальный сайт ФЛГР
Сборная России по лыжным гонкам
