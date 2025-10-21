Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

Милан-2026

21 октября, 19:54

Источник: российских лыжников не допустили к участию в Олимпиаде-2026

Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские лыжники гарантированно не примут участия в Олимпиаде-2026, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, ни один спортсмен из России не будет допущен к Играм даже в нейтральном статусе. Представители Норвегии заявили, что будут бойкотировать соревнования в случае участия россиян, эту позицию поддержали и другие скандинавские страны.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года. Во вторник, 21 октября, FIS должна рассмотреть вопрос о допуске россиян к участию в турнирах.

18 октября сообщалось, что, согласно конфиденциальному опросу среди национальных федераций, большинство стран готовы поддержать возвращение спортсменов из России на международные соревнования.

Александр Большунов.Скандинавы не пустили российских лыжников на Олимпиаду. Пробить стену не удалось

16

  • Slim Tallers

    Есть Игры сильнейших,куда приедут лучшие африканские спортсмены.

    22.10.2025

  • Грег Хаус

    Как же так?

    22.10.2025

  • hottie

    Можно дома что-то новенькое зато попробовать будет зимой. Например вокруг Кремля покататься.

    22.10.2025

  • Наполеон Леопард

    USA, USA, USA.........а, Дональд 1974г. bubbl gum

    22.10.2025

  • marchela13

    Как ты за-л!!!!

    21.10.2025

  • marchela13

    Не умничай,а лучше поучи историю. А насчет Вяльбе вообще рот закрой,она заслужила всеми регалями.

    21.10.2025

  • Sergey Fedotov

    Когда речь про политику, должны говорить дипломаты, а не Вяльбе

    21.10.2025

  • Виктор Василишин

    ...крым чей, грамотная русскоязычная? а Донбасс, Луганск, скоро Херсон, Запорожье Харьков, Сумы, да, пожалуй, и Николаев с Одессой. Вата.. Не плачь, главное впереди... Нiц розуму нема, мавпа штопана. Геть на передок.

    21.10.2025

  • _Mike N_

    министр с советником Губошлепом "обсуждают" спорт в бане ! :laughing:

    21.10.2025

  • _Mike N_

    Большунов - офицер, пусть на Донбассе бегает ! :laughing:

    21.10.2025

  • Ботокс007

    =======Не ужели не понятно, что это просто======== Васька, какой ты грозный! Ты, долб..б, лучше бы русский язык выучил и "неужели" научился писать правильно. Это второй класс средней школы. Сколько же среди ваты тупых отморозков!

    21.10.2025

  • Виктор Василишин

    Не бзди, русскоязычная, тебя вылечат.

    21.10.2025

  • Виктор Василишин

    Потребовать официальный ответ от FIS и после получения с суд с требованием оотстранения от всех соревнований федерацию, поддерживающую расовую и политическую дискриминацию спортсменов РФ. Кроме того, потребовать отстранения от всех соревнований все национальные олимпийские комитеты, поддерживающие дискриминацию спортсменов РФ по политическим и расовым мотивам. С полным возмещением ВСЕХ материальных и моральных убытков. И, конечно, же немедленно потребовать возврата всех денежных средств от МОК и федераций, нарушающих все уставные и юридические нормы. И хватит уже унижаться! Не ужели не понятно, что это просто бизнес, ничего личного-устраняется конкурент! PE, США, Украина, Израиль остранены за многочисленные нарушения Олимпийской Хартии и Уставов Международных Федераци?! Ах да, это другое...

    21.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Печально

    21.10.2025

  • Дед-1956

    А почему молчит наш новый министр спорта, со своим верным "оруженосцем" Губерниевым? Где комментарии? Или Дима занят на всяких ток-шоу, и не успевает советовать министру!? А министр обещал... во всём разберёмся!

    21.10.2025

  • Ботокс007

    В Крыму пусть бегают.

    21.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сборная России по лыжным гонкам
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
    МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026
    33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
    Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
    Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
    Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
    Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя