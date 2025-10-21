Источник: российских лыжников не допустили к участию в Олимпиаде-2026

21 октября, 19:54
Российские лыжники гарантированно не примут участия в Олимпиаде-2026, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, ни один спортсмен из России не будет допущен к Играм даже в нейтральном статусе. Представители Норвегии заявили, что будут бойкотировать соревнования в случае участия россиян, эту позицию поддержали и другие скандинавские страны.
Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года. Во вторник, 21 октября, FIS должна рассмотреть вопрос о допуске россиян к участию в турнирах.
18 октября сообщалось, что, согласно конфиденциальному опросу среди национальных федераций, большинство стран готовы поддержать возвращение спортсменов из России на международные соревнования.
