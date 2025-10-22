Стали известны результаты голосования FIS при обсуждении вопроса о допуске российских лыжников

Норвежское издание TV2 опубликовало итоги голосования совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

Заседание совета прошло во вторник, 21 октября. В тайном голосовании приняли участие президент FIS Йохан Элиаш и 21 член совета. Как утверждает источник, 12 человек проголосовали против возвращения россиян и 10 — за.

При этом в случае равенства голосов голос Элиаша учитывался бы за два. Президент FIS неоднократно высказывался за ослабление санкций против спортсменов из России.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года. Из-за решения совета FIS они не смогут выступить на Олимпиаде-2026, поскольку не получат возможности участвовать в квалификационных соревнованиях.

В среду, 22 октября, министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ОКР вместе с российскими лыжными федерациями направит апелляцию на решение FIS о недопуске россиян.