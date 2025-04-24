Ступак заявила, что не стала бы критиковать лыжников за выступление в нейтральном статусе

Лыжница Юлия Ступак рассказала об отношении к возможному выступлению на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Российские спортсмены не участвуют в турнирах Международной федерации лыжных видов (FIS) с марта 2022 года. В апреле в организации заявили, что отстранение россиян остается в силе.

«Смогла бы поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе? На сегодня у меня нет ответа на этот вопрос. Я бы никогда не стала критиковать спортсмена из нашей страны, который поехал на Олимпийские игры, потому что у меня был опыт выступления без флага и гимна. Сначала нас тоже критиковали, а потом поняли, что в этом нет смысла», — цитирует Ступак Metaratings.ru.

Спортсменка отметила, что лыжники продолжают готовиться к соревнованиям и набирать форму, однако держат в голове мысль, что их могут не допустить до Олимпийских игр даже в нейтральном статусе.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

30-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, а также двукратным бронзовым призером Игр в Корее.