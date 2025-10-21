Видео
21 октября, 21:27

ТАСС: решение FIS о недопуске россиян могут оспорить в CAS в ближайшее время

Игнат Заздравин
Корреспондент

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) может в ближайшее время оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям олимпийского сезона, сообщает ТАСС.

«Ассоциация может в ближайшее время в CAS оспорить решение FIS о недопуске. И это должна быть ускоренная процедура, чтобы успеть до Олимпиады», — приводит ТАСС ответ источника.

Александр Большунов.Скандинавы не пустили российских лыжников на Олимпиаду. Пробить стену не удалось

FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона 21 октября. Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
Сборная России по лыжным гонкам
