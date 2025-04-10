В FIS сообщили об отсутствии дедлайна по принятию решения о допуске россиян к Олимпиаде-2026

В пресс-службе FIS ответили на вопрос «СЭ» о диалоге с МОК на тему допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2026 в Милане.

Ранее спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил об обсуждении с федерациями по зимним видам спорта допуска россиян к Играм.

«FIS неоднократно контактировала с МОК по этому вопросу. Ситуация ясна: любое решение относительно участия нейтральных спортсменов в соревнованиях FIS является прерогативой Совета FIS, который постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос. На данный момент нет никаких сроков для принятия какого-либо решения по этому вопросу», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований большинством спортивных организаций с весны 2022 года.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д`Ампеццо.