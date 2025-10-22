В ФЛГР назвали дискриминацией недопуск российских лыжников до международных соревнований

Член Президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин в разговоре с «СЭ» отреагировал на недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

— Я думаю, все равно надо выстраивать работу. Федерация тоже, так скажем, не теряет контактов. Правильно говорить о том, что идет потепление. Вода камень точит. Но, в любом случае, надо добиваться допуска с флагом и гимном. Наши ребята и девчата должны выступать в полном составе. Других вариантов вообще не должно быть. Самое главное, работа ведется. Ее надо вести так, чтобы допускали на полных правах и не было никакой дискриминации, — сказал Крянин «СЭ».

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.