В ФЛГР заявили, что у Большунова есть шансы поехать на Олимпиаду в Милане

21 октября, 17:25
Член Президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился с «СЭ» мнением о шансах россиянина Александра Большунова попасть на Олимпиаду-2026 в Милане.
Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года. Вопрос допуска россиян будет рассмотрен на заседании FIS, которое пройдет во вторник, 21 октября.
— Конечно, есть шансы, — сказал «СЭ» Крянин. — Но это будет зависеть от решения FIS. Надежда все равно есть. Мое мнение: наша команда должна участвовать в полном составе без всяких ограничений.
— Если будет допуск без флага и гимна, то, на ваш взгляд, не стоит ехать на Олимпиаду?
— Думаю, это решение должны принимать сами спортсмены. Но мое мнение: мы должны участвовать с флагом и гимном.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
marchela13
Мудила,она для Российского спорта сделала в 100 раз больше чем ты высрал за свою трусливую житенку.
22.10.2025
тот кто пишет о каких-то там шансах-просто дурак! шансов НОЛЬ....если только...козырный разрешит поездку-только тогда появится этот шанс.
22.10.2025
Djin Ignatov
Такие как Вяльбе и Обсерают своими заявлениями о БОМБАХ и прочих штучках ! Еще есть такая лыжница Скворцова , которая говорила что нашим спортсменам не безопасно находиться и выступать за границей ! Поэтому в виду нашей безопасности нас и не пустили на меж. соревнования ! Ведь МЫ везде ВЯКАЕМ что спорт должен быть вне политики ! Тогда зачем такая болтовня ?
21.10.2025
marchela13
Хорош пи-ть умник.Вяльбе одна сделала больше чем все остальные вместе взятые.Считай медали,дебил.А на Лондон давно пора бомбу сбросить,еще в 1941г.Учи историю умник.
21.10.2025
АК-63
Безусловно если и есть минимальный шанс поехать то это именно у капитана Росгвардии.
21.10.2025
Фирсыч
Главное, Вяльбе, передумала бомбу на Лондон бросать. Готова ехать в Милан, забыв о флаге и гимне.
21.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Да-да, точно есть !! Примерно 0,00000000000000000000000000001 % ...
21.10.2025
Саша Шептухина
Серьезно????:joy::joy::joy:
21.10.2025