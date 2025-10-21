Видео
21 октября, 17:25

В ФЛГР заявили, что у Большунова есть шансы поехать на Олимпиаду в Милане

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член Президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился с «СЭ» мнением о шансах россиянина Александра Большунова попасть на Олимпиаду-2026 в Милане.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года. Вопрос допуска россиян будет рассмотрен на заседании FIS, которое пройдет во вторник, 21 октября.

— Конечно, есть шансы, — сказал «СЭ» Крянин. — Но это будет зависеть от решения FIS. Надежда все равно есть. Мое мнение: наша команда должна участвовать в полном составе без всяких ограничений.

— Если будет допуск без флага и гимна, то, на ваш взгляд, не стоит ехать на Олимпиаду?

— Думаю, это решение должны принимать сами спортсмены. Но мое мнение: мы должны участвовать с флагом и гимном.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

8

  • marchela13

    Мудила,она для Российского спорта сделала в 100 раз больше чем ты высрал за свою трусливую житенку.

    22.10.2025

  • тот кто пишет о каких-то там шансах-просто дурак! шансов НОЛЬ....если только...козырный разрешит поездку-только тогда появится этот шанс.

    22.10.2025

  • Djin Ignatov

    Такие как Вяльбе и Обсерают своими заявлениями о БОМБАХ и прочих штучках ! Еще есть такая лыжница Скворцова , которая говорила что нашим спортсменам не безопасно находиться и выступать за границей ! Поэтому в виду нашей безопасности нас и не пустили на меж. соревнования ! Ведь МЫ везде ВЯКАЕМ что спорт должен быть вне политики ! Тогда зачем такая болтовня ?

    21.10.2025

  • marchela13

    Хорош пи-ть умник.Вяльбе одна сделала больше чем все остальные вместе взятые.Считай медали,дебил.А на Лондон давно пора бомбу сбросить,еще в 1941г.Учи историю умник.

    21.10.2025

  • АК-63

    Безусловно если и есть минимальный шанс поехать то это именно у капитана Росгвардии.

    21.10.2025

  • Фирсыч

    Главное, Вяльбе, передумала бомбу на Лондон бросать. Готова ехать в Милан, забыв о флаге и гимне.

    21.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Да-да, точно есть !! Примерно 0,00000000000000000000000000001 % ...

    21.10.2025

  • Саша Шептухина

    Серьезно????:joy::joy::joy:

    21.10.2025

    Александр Большунов
    Сборная России по лыжным гонкам
