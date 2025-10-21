В ФЛГР заявили, что у Большунова есть шансы поехать на Олимпиаду в Милане

Член Президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился с «СЭ» мнением о шансах россиянина Александра Большунова попасть на Олимпиаду-2026 в Милане.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года. Вопрос допуска россиян будет рассмотрен на заседании FIS, которое пройдет во вторник, 21 октября.

— Конечно, есть шансы, — сказал «СЭ» Крянин. — Но это будет зависеть от решения FIS. Надежда все равно есть. Мое мнение: наша команда должна участвовать в полном составе без всяких ограничений.

— Если будет допуск без флага и гимна, то, на ваш взгляд, не стоит ехать на Олимпиаду?

— Думаю, это решение должны принимать сами спортсмены. Но мое мнение: мы должны участвовать с флагом и гимном.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.