В Кремле разочарованы решением FIS о недопуске российских лыжников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских лыжников к отбору для участия в Олимпиаде-2026.

«Относятся с разочарованием. Как вы знаете, решение принимает отдельная федерация по рекомендации МОК. И мы, конечно же, разочарованы в связи с тем, что это отдельно взятая федерация приняла такое решение», — цитирует Пескова РИА «Новости».

21 октября FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.