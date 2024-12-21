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Милан-2026

Сегодня, 14:25

Васильев: «С трудом верю в допуск биатлонистов, в федерациях лыжных видов — главные русофобы»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможности допуска российских лыжников и биатлонистов к международным соревнованиям.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

«С трудом в это верю. Потому что именно в международных федерациях лыжных видов спорта главные русофобы, которые последними решатся допустить россиян, — и то только если им прикажут сверху. Самостоятельно они этого не сделают. Конечно, хотелось бы верить, но это маловероятно», — сказал Васильев «СЭ».

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Денис Сафронов

Биатлон
Олимпиада
Дмитрий Васильев (биатлон)
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