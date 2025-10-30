Йохауг выступит экспертом телеканала NRK на Олимпиаде-2026

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг в ходе зимней Олимпиады-2026 будет работать экспертом телеканала NRK, сообщила его пресс-служба.

Ожидается, что первую часть олимпийского турнира-2026 37-летняя Йохауг будет освещать из Осло в связи с беременностью, а после родов она планирует отправиться непосредственно в Италию.

В мае 2023 года у Йохауг родилась дочь. В конце июля 2025 года она сообщила о своей второй беременности.

Олимпиада-2026 пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.